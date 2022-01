Quirinale, Salvini “Casellati non ha bisogno di essere candidata” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La Casellati come Fico sono le più alte cariche istituzionali. Quindi non fanno parte di rose politiche, di proposte. Sono lì. (La Casellati è candidabile, ndr) senza che Salvini la proponga”. Questa la risposta di Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato in diretta ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sul fatto che la Casellati non faccia parte della rosa di nomi indicata dal centrodestra. “E' da un mese – aggiunge – che dal centrosinistra non arrivano proposte… dal centrosinistra da un mese stanno arrivando no”. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lacome Fico sono le più alte cariche istituzionali. Quindi non fanno parte di rose politiche, di proposte. Sono lì. (Laè candidabile, ndr) senza chela proponga”. Questa la risposta di Matteo, leader della Lega, intervistato in diretta ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, sul fatto che lanon faccia parte della rosa di nomi indicata dal centrodestra. “E' da un mese – aggiunge – che dal centrosinistra non arrivano proposte… dal centrosinistra da un mese stanno arrivando no”. (ITALPRESS).

