Quirinale, al via la terza votazione. Scheda bianca ancora vincente? Attesa per il "conclave" DIRETTA (Di mercoledì 26 gennaio 2022) terza votazione a maggioranza dei 2/3 e terza fumata nera. E’ quanto accadrà, salvo colpi di scena, oggi a Montecitorio dove i 1009 grandi elettori torneranno a riunirsi, a partire dalle 11, in un clima... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 26 gennaio 2022)a maggioranza dei 2/3 efumata nera. E’ quanto accadrà, salvo colpi di scena, oggi a Montecitorio dove i 1009 grandi elettori torneranno a riunirsi, a partire dalle 11, in un clima...

Advertising

PagliariniSte : Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Pian… - petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - pietroraffa : 'Proposta presidenza del Senato a Renzi in cambio di voti di Italia viva per Casellati. Proposta respinta'. (via… - maxcolt64 : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… - TreTsun : RT @PagliariniSte: Ieri da Montecitorio sono andato via con una immagine: i senatori a vita Liliana Segre, Elena Cattaneo e Renzo Piano. Mi… -