Maserati - Ultimi test invernali per la Grecale

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il debutto dellasi avvicina: la nuova Suv entry level del Tridente arriverà sul mercato nei prossimi mesi e i suoi prototipi sono attualmente impegnati neglicollaudi sulla neve della Svezia. Queste immagini, diramate dalla Casa di Modena, mostrano uno dei muletti della sport utility che sono stati portati in Scandinavia per mettere alla prova la meccanica e l'elettronica di bordo alle rigide temperature della Lapponia. Condizioni estreme, con temperature che spaziano dai pochi gradi sopra lo zero fino ai -30 C e consentono ai tecnici diare le varie parti dell'auto evidenziando possibili criticità che possono così essere corrette prima del debutto sul mercato. Collaudi su neve e ghiaccio. Gli uomini del Tridente hanno collaudato il sistema di avviamento del propulsore termico in varie ...

I prototipi della Suv sono stati portati in Svezia per mettere alla prova la meccanica e l'elettronica di bordo a temperature che hanno raggiunto i -30 °C ...Proseguono i test sulle vetture prototipali di Grecale, questa volta al freddo nelle radure della Svezia dove hanno espresso la loro massima potenza in condizioni estreme e su fondi a bassissima ...