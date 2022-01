“Lui è gay, odia le donne”. GF Vip, Nathaly Caldonazzo choc sul concorrente top. Ed è bufera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si mette male per la concorrente del ‘GF Vip’, Nathaly Caldonazzo. Alcune frasi proferite nelle scorse ore potrebbero aumentare a dismisura le polemiche nella Casa più spiata d’Italia, soprattutto se colui che è stato attaccato verrà a conoscenza di queste pesanti frasi. Lei e questo concorrente non hanno instaurato affatto un buon rapporto e se inizialmente l’attrice aveva preso la vicenda serenamente, adesso ha perso le staffe e ha utilizzato delle parole decisamente molto forti nei suoi rigardi. A proposito di Nathaly Caldonazzo, era stata attaccata dallo stesso gieffino alcuni giorni fa: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”. Quindi, ha un giudizio totalmente negativo nei suoi riguardi e già in tanti sono sicuri che quando lei lo verrà a sapere, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si mette male per ladel ‘GF Vip’,. Alcune frasi proferite nelle scorse ore potrebbero aumentare a dismisura le polemiche nella Casa più spiata d’Italia, soprattutto se colui che è stato attaccato verrà a conoscenza di queste pesanti frasi. Lei e questonon hanno instaurato affatto un buon rapporto e se inizialmente l’attrice aveva preso la vicenda serenamente, adesso ha perso le staffe e ha utilizzato delle parole decisamente molto forti nei suoi rigardi. A proposito di, era stata attaccata dallo stesso gieffino alcuni giorni fa: “Io l’ho sempre detto che è cattiva dentro e glielo dico in faccia”. Quindi, ha un giudizio totalmente negativo nei suoi riguardi e già in tanti sono sicuri che quando lei lo verrà a sapere, ...

