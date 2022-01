"L'invasione? Un errore colossale. Bloccare i commerci arma spuntata" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Aldo Ferrari, esperto di Caucaso: "Per Mosca pochi vantaggi e rischi enormi Le sue richieste irricevibili, ma l'Occidente potrebbe trattare" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Aldo Ferrari, esperto di Caucaso: "Per Mosca pochi vantaggi e rischi enormi Le sue richieste irricevibili, ma l'Occidente potrebbe trattare"

Ultime Notizie dalla rete : invasione errore "L'invasione? Un errore colossale. Bloccare i commerci arma spuntata" "Per Putin l'invasione dell'Ucraina sarebbe un errore storico di dimensioni enormi" è convinto Aldo Ferrari, uno dei massimi esperti di Russia e Caucaso. Docente all'università Ca' Foscari di Venezia è anche ...

Gli europei sono pronti a rischiare una guerra per l'Ucraina? ...essere "contenuta" e dalla fobia psicanalitica dei polacchi di una possibile ingerenza (invasione?) ... Si tratta di un errore gravido di conseguenze negative: Putin sta reagendo come avrebbe reagito ...

"L'invasione? Un errore colossale. Bloccare i commerci arma spuntata"

Joe Biden, errori e gaffes da presidente Insulta a microfono aperto un giornalista che gli ha fatto una domanda scomoda, parla di invasioni e si deve correggere. Dopo un anno di presidenza il democratico sembra più in difficoltà che mai: Joe ...

"Per Putin l'invasione dell'Ucraina sarebbe un errore storico di dimensioni enormi" è convinto Aldo Ferrari, uno dei massimi esperti di Russia e Caucaso. Docente all'università Ca' Foscari di Venezia è anche ......essere "contenuta" e dalla fobia psicanalitica dei polacchi di una possibile ingerenza (invasione?) ... Si tratta di un errore gravido di conseguenze negative: Putin sta reagendo come avrebbe reagito ...