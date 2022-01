L’ex Napoli ad un passo dalla Salernitana: l’affare è in chiusura (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo il forte interesse per Diego Costa, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb la Salernitana posa l’attenzione anche sull’attaccante del Torino Simone Verdi. La trattativa sarebbe a un passo dalla chiusura. Tanti i nomi sul tavolo di Walter Sabatini, tra i quali anche un altro giocatore ex Napoli e attualmente del Torino Armando Izzo e Federico Fazio. Simone Verdi Salernitana su Simone Verdi Simone Verdi è sempre più vicino alla Salernitana. L’attaccante con Juric non ha trovato mai spazio al Torino e quindi non vede l’ora di ricominciare altrove per rilanciarsi, dopo aver collezionato solo 88 minuti tra Campionato e Coppa Italia. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dopo il forte interesse per Diego Costa, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb laposa l’attenzione anche sull’attaccante del Torino Simone Verdi. La trattativa sarebbe a un. Tanti i nomi sul tavolo di Walter Sabatini, tra i quali anche un altro giocatore exe attualmente del Torino Armando Izzo e Federico Fazio. Simone Verdisu Simone Verdi Simone Verdi è sempre più vicino alla. L’attaccante con Juric non ha trovato mai spazio al Torino e quindi non vede l’ora di ricominciare altrove per rilanciarsi, dopo aver collezionato solo 88 minuti tra Campionato e Coppa Italia.

