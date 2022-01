L’ATTACCANTE AMATO CICIRETTI CEDUTO AL COMO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica di aver CEDUTO L’ATTACCANTE AMATO CICIRETTI al COMO. Trasferimento in prestito sino a giugno 2022, con opzione a favore del club lombardo. Nella stagione in corso CICIRETTI ha totalizzato 8 presenze con la maglia neroverde. La Società augura ad AMATO le migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica di averal. Trasferimento in prestito sino a giugno 2022, con opzione a favore del club lombardo. Nella stagione in corsoha totalizzato 8 presenze con la maglia neroverde. La Società augura adle migliori soddisfazioni per la nuova esperienza. Powered by WPeMatico

