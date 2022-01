La Dia di Genova sequestra altre due società a un noto imprenditore calabrese (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Direzione investigativa antimafia, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, ha eseguito un nuovo provvedimento di sequestro di due società, con sede a Genova, nella disponibilità di un noto... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Direzione investigativa antimafia, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, ha eseguito un nuovo provvedimento di sequestro di due, con sede a, nella disponibilità di un...

Advertising

GigaBobansel : @GenoaCFC C’è da essere così entusiasti di questo acquisto in prestito? Boh...vorrei un acquisto di esperienza che… - LorenzoCorti1 : @LaBudenovka @Romabianconera1 @AieieBrazov3 @marioadinolfi Innanzi tutto mi dia del lei. Bassetti non è il primo ar… - 4L3SSIO : @DavideNicolaOff Davide servi tu a Genova. Non dico per il miracolo che non mi aspetto. Ma almeno per gettare le b… -