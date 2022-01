Intel, la Corte di giustizia Ue annulla una multa da 1,06 miliardi della Commissione per abuso di posizione dominante (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “L’analisi effettuata dalla Commissione è incompleta e non permette di dimostrare che gli sconti controversi erano in grado di avere effetti anticoncorrenziali“. Con questa motivazione la Corte di giustizia dell’Unione europea annulla parzialmente la decisione della Commissione Ue che ha inflitto a maggio 2009 alla multinazionale americana Intel, produttrice di microprocessori, un’ammenda di 1,06 miliardi di euro “per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei processori x86, nel periodo tra l’ottobre 2002 e il 2007, mettendo in atto una strategia volta a estromettere dal mercato i suoi concorrenti”. L’analisi della Commissione secondo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “L’analisi effettuata dallaè incompleta e non permette di dimostrare che gli sconti controversi erano in grado di avere effetti anticoncorrenziali“. Con questa motivazione ladidell’Unione europeaparzialmente la decisioneUe che ha inflitto a maggio 2009 alla multinazionale americana, produttrice di microprocessori, un’ammenda di 1,06di euro “per aver abusatosuasul mercato mondiale dei processori x86, nel periodo tra l’ottobre 2002 e il 2007, mettendo in atto una strategia volta a estromettere dal mercato i suoi concorrenti”. L’analisisecondo il ...

