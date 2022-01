Incidente in montagna, morto secondo escursionista in Trentino (Di mercoledì 26 gennaio 2022) commenta E' morto all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato in coma da sabato, l'escursionista 70enne di Castiglione delle Stiviere (Mantova) scivolato lungo un pendio mentre percorreva ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) commenta E'all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato in coma da sabato, l'70enne di Castiglione delle Stiviere (Mantova) scivolato lungo un pendio mentre percorreva ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Incidente in montagna, morto secondo escursionista in Trentino #malgalodranega #mantova #asola… - TgrRaiTrentino : Sale a due vittime il tragico bilancio dell'incidente in montagna di sabato in val Breguzzo. Una donna scivolata lu… - Memorieepeccati : - aostasera : #Zermatt, sciatore 46enne muore in un incidente sulle piste. #aostasera #cronaca #sci #montagna - _pad_foot : @hellolettuc3 AHHSHSHSHAHAH IO FACCIO SEMPRE SOGNI ASSURDI TI PREGO una volta ho pure sognato di essere in un'auto… -