Il Paradiso delle Signore, trama 26 gennaio: una terribile scoperta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una verità difficile da digerire sconvolgerà Gemma, come segnala la trama de Il Paradiso delle Signore di oggi, mercoledì 26 gennaio. Intanto, Irene sarà molto in apprensione da quando ha scoperto che la casa dove vive è stata messa in vendita. La ragazza proverà a convincere il padre di Gabriella a cambiare idea circa la vendita dell'appartamento. Dal canto suo, Salvatore apparirà molto interessato all'acquisto. Il giovane siciliano, come ha annunciato anche all'amico Marcello, sarà intenzionato a fare sul serio con Anna Imbriani e comprare casa potrebbe rappresentare il primo passo per realizzare il suo desiderio. Il Paradiso delle Signore, trama 26 gennaio: tra Tina e Vittorio divamperà la passione Se da un lato, ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una verità difficile da digerire sconvolgerà Gemma, come segnala lade Ildi oggi, mercoledì 26. Intanto, Irene sarà molto in apprensione da quando ha scoperto che la casa dove vive è stata messa in vendita. La ragazza proverà a convincere il padre di Gabriella a cambiare idea circa la vendita dell'appartamento. Dal canto suo, Salvatore apparirà molto interessato all'acquisto. Il giovane siciliano, come ha annunciato anche all'amico Marcello, sarà intenzionato a fare sul serio con Anna Imbriani e comprare casa potrebbe rappresentare il primo passo per realizzare il suo desiderio. Il26: tra Tina e Vittorio divamperà la passione Se da un lato, ...

Advertising

rosati_fabio : RT @InfoAtac: #info #atac - Ferrovia Roma-Viterbo: Ritardi nella tratta Catalano-Montebello causa guasto treno nei pressi della stazione Pi… - InfoAtac : #info #atac - Ferrovia Roma-Viterbo: Ritardi nella tratta Catalano-Montebello causa guasto treno nei pressi della s… - mikolangel1974 : RT @Stronza: Domani primo giorno post isolamento. Mi bevo un cappuccino in ogni bar che incontro tra Paradiso e Gandria!!!! Se vedete in gi… - PivaEdoardo : RT @Stronza: Domani primo giorno post isolamento. Mi bevo un cappuccino in ogni bar che incontro tra Paradiso e Gandria!!!! Se vedete in gi… - ferrarisergio4 : RT @LupacchiottaTit: @ferrarisergio4 Forse quelle piccole luci che risplendono lassù non sono stelle ma piccole finestre del cielo da dove… -