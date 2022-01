Grimaldi-Enel, via all’intesa per la decarbonizzazione dei porti. Navi e terminal, alt alle emissioni nocive (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Elettrificazione dei porti, progetti sviluppati grazie alle energie rinnovabili come fotovoltaico ed eolico, condivisione di analisi sul cold ironing ed elaborazione di modelli di business sostenibili basati anche su sistemi di accumulo (batterie) sia a bordo che a terra: sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato da Enel X e Grimaldi Euromed, società del Gruppo Grimaldi. La collaborazione mette a fattor comune le informazioni, il know-how e l’esperienza legati allo sviluppo di infrastrutture per gli impianti di cold ironing nei più importanti porti del Paese, oggetto dei finanziamenti previsti nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “La collaborazione con Grimaldi – dichiara Augusto Raggi, Responsabile di Enel X ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Elettrificazione dei, progetti sviluppati grazieenergie rinnovabili come fotovoltaico ed eolico, condivisione di analisi sul cold ironing ed elaborazione di modelli di business sostenibili basati anche su sistemi di accumulo (batterie) sia a bordo che a terra: sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato daX eEuromed, società del Gruppo. La collaborazione mette a fattor comune le informazioni, il know-how e l’esperienza legati allo sviluppo di infrastrutture per gli impianti di cold ironing nei più importantidel Paese, oggetto dei finanziamenti previsti nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “La collaborazione con– dichiara Augusto Raggi, Responsabile diX ...

Advertising

ioloraccolgo : Enel: intesa con Grimaldi per taglio Co2 delle navi in porto - amatesponde : New post: ACCORDO ENEL X GRUPPO GRIMALDI SU PORTI E NAVI PIÙ “SOSTENIBILI” - InvestingItalia : Enel X e Grimaldi firmano intesa per decarbonizzazione porti - - TORREDAMARE : ENEL X E GRIMALDI INSIEME PER LA SOSTENIBILITA’ DELLE NAVI IN PORTO - iconanews : Enel: intesa con Grimaldi per taglio Co2 delle navi in porto -