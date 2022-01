GF Vip, Sonia Bruganelli torna a parlare dell’immunità di Soleil Sorge (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Più volte, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno sollevato il problema dell’immunità di Soleil Sorge. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, gode sempre di questo incredibile vantaggio che le permette di sfuggire alle Nomination settimanali. Sonia Bruganelli, sui social network, è tornata a parlare dell’argomento, in modo tale da spiegare il motivo che l’ha spinta a conferire l’immunità a Soleil Sorge. I fan del reality di Canale 5, già in passato, avevano contestato questa scelta perché considerata ingiusta e irrispettosa nei confronti degli altri partecipanti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip, Sonia Bruganelli ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Più volte, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno sollevato il problemadi. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, gode sempre di questo incredibile vantaggio che le permette di sfuggire alle Nomination settimanali., sui social network, èta adell’argomento, in modo tale da spiegare il motivo che l’ha spinta a conferire l’immunità a. I fan del reality di Canale 5, già in passato, avevano contestato questa scelta perché considerata ingiusta e irrispettosa nei confronti degli altri partecipanti. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 6, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip,...

Advertising

infoitcultura : Sonia Bruganelli e la passione per le griffe: il look per il Gf Vip 6 vale 62mila euro - infoitcultura : Sonia Bruganelli, la passione per la moda: look da 62mila euro al GF Vip - infoitcultura : I fan di Jessica contro Sonia Bruganelli dopo la diretta del GF Vip: il motivo - infoitcultura : Gf Vip 6, Antonella Elia boccia Sonia Bruganelli e Adriana Volpe - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fa infuriare i fan di Jessica Selassié: ecco cosa è successo -