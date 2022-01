“È giusto rimanere insieme per il bene dei figli?” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gentile psicologa, io e mio marito, da quando la nostra piccola è nata soltanto 3 anni fa, non siamo più “noi”. Lui si è distaccato tanto da me, facendosi assorbire completamente al ruolo di “mammo”, e abbiamo continue divergenze. Non lo sento più complice, né vicino, né compagno, né amante: non si avvicina più a me perché è sessualmente bloccato, soffre dalla nascita di lei di ansia da prestazione e di eiaculazione precoce, e i rapporti ormai li evitiamo per “evitare il problema”. Così sono mesi che non facciamo sesso, né che ci avviciniamo fisicamente. E questo per me è un grosso problema. Sono certa non abbia altre donne, comunque. Siamo stati anche in terapia per un anno da una sessuologa psicologa con scarsi risultati, e ora abbiamo cambiato e ci segue una nuova psicologa, ma io non sono molto convinta serva a qualcosa. Dentro me, avrei già deciso: vorrei separarmi, credo di non ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gentile psicologa, io e mio marito, da quando la nostra piccola è nata soltanto 3 anni fa, non siamo più “noi”. Lui si è distaccato tanto da me, facendosi assorbire completamente al ruolo di “mammo”, e abbiamo continue divergenze. Non lo sento più complice, né vicino, né compagno, né amante: non si avvicina più a me perché è sessualmente bloccato, soffre dalla nascita di lei di ansia da prestazione e di eiaculazione precoce, e i rapporti ormai li evitiamo per “evitare il problema”. Così sono mesi che non facciamo sesso, né che ci avviciniamo fisicamente. E questo per me è un grosso problema. Sono certa non abbia altre donne, comunque. Siamo stati anche in terapia per un anno da una sessuologa psicologa con scarsi risultati, e ora abbiamo cambiato e ci segue una nuova psicologa, ma io non sono molto convinta serva a qualcosa. Dentro me, avrei già deciso: vorrei separarmi, credo di non ...

