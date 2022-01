Come viaggiare in Europa. Le nuove regole (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Seguendo l’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostiene sia arrivato il momento di prendere misure meno limitanti visto l’andamento del Covid-19, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una raccomandazione: facilitare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia. È previsto che la misura entri in vigore il 1° febbraio, lo stesso giorno dell’atto delegato che modifica il regolamento sui certificati digitali Covid-19, prevedendo un periodo di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione. Secondo la raccomandazione dell’Ue, le misure dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato individuale dei cittadini, e non più dalla situazione a livello regionale, facendo eccezione delle aree in cui il virus circola a livelli molto elevati. In questo senso, lo stato di vaccinazione anti-Covid, test o guarigione di un viaggiatore, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Seguendo l’appello dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che sostiene sia arrivato il momento di prendere misure meno limitanti visto l’andamento del Covid-19, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una raccomandazione: facilitare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia. È previsto che la misura entri in vigore il 1° febbraio, lo stesso giorno dell’atto delegato che modifica il regolamento sui certificati digitali Covid-19, prevedendo un periodo di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione. Secondo la raccomandazione dell’Ue, le misure dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato individuale dei cittadini, e non più dalla situazione a livello regionale, facendo eccezione delle aree in cui il virus circola a livelli molto elevati. In questo senso, lo stato di vaccinazione anti-Covid, test o guarigione di un viaggiatore, ...

