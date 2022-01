Aumenti di luce e gas, pensionati vittime del caro bollette (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Il caro bollette e la difficoltà a porvi rimedio fa scattare l’allarme povertà per i pensionati e per le famiglie monoreddito. A farsene carico, Fnp Cisl e Adiconsum di Bergamo. “Quest’anno il costo dell’energia assorbirà più di una mensilità dell’assegno pensionistico medio – dice Caterina Delasa, segretaria generale della categoria del pensionati di via Carnovali. Gli Aumenti dell’energia elettrica e del gas quest’anno non solo annulleranno ampiamente i benefici della perequazione recuperata dai pensionati, ma di fatto finirà per assorbire nell’anno quasi una mensilità dell’assegno pensionistico medio nonostante i correttivi del governo. Inoltre questi Aumenti finiranno per azzerare il bonus sociale che prevede uno sconto dai 128 euro a 177 all’anno per ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Ile la difficoltà a porvi rimedio fa scattare l’allarme povertà per ie per le famiglie monoreddito. A farsene carico, Fnp Cisl e Adiconsum di Bergamo. “Quest’anno il costo dell’energia assorbirà più di una mensilità dell’assegno pensionistico medio – dice Caterina Delasa, segretaria generale della categoria deldi via Carnovali. Glidell’energia elettrica e del gas quest’anno non solo annulleranno ampiamente i benefici della perequazione recuperata dai, ma di fatto finirà per assorbire nell’anno quasi una mensilità dell’assegno pensionistico medio nonostante i correttivi del governo. Inoltre questifiniranno per azzerare il bonus sociale che prevede uno sconto dai 128 euro a 177 all’anno per ...

