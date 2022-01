Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 26 gennaio 2022 | Trono Classico e Over

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), 26è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, mercoledì 26, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata di, mercoledì 26, secondo le, al centro dello studio dovrebbe accomodarsi Luca Salatino il cui percorso sulè appena iniziato. Per Luca ...

Advertising

italiaserait : Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi mercoledì 26 gennaio - DonnaGlamour : Anticipazioni Uomini e Donne puntata 26 gennaio: spazio a Gemma e Luca? - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni 26 gennaio 2022: oggi in studio Gemma Galgani e Luca Salatino #uominiedonne #26gennaio - infoitcultura : Soleil Sorge racconta a Sophie Codegoni cosa è avvenuto sotto le coperte con Alex Belli « News e Anticipazioni Uomi… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

e donne: Luciano e Giovanna, la comune passione per il ballo li farà avvicinare? Durante la puntata di ieri, una simpaticissima new entry ha fatto il suo esordio nel salotto di ...Amici 21,puntata 26 gennaio Il daytime di Amici 21 torna in onda oggi, mercoledì 26 gennaio, alle 16.10 su canale 5. Subito dopo il consueto appuntamento cone Donne, si riaprono le porte ...Ecco le nuove indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: probabile nuova delusione per Gemma Galgani, mentre Luca farà vedere le sue prime esterne ...Uomini e donne anticipazioni: Luciano e Giovanna, la comune passione per il ballo li farà avvicinare? Durante la puntata di ieri, una simpaticissima new ...