YOUpalTUBO: il canale social in friulano fatto dai ragazzi (Di martedì 25 gennaio 2022) Si chiama YOUpalTUBO l'iniziativa fatta dai giovani, per i giovani: otto ragazzi fra i 20 e i 28 anni che raccontano su YouTube le loro passioni, le più disparate, rivolgendosi ai loro coetanei, coinvolgendoli attraverso dei video in cui l'ironia è l'ingrediente principale. Nei mesi scorsi l'ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane ha lanciato in rete una "call" con l'obiettivo di trovare ragazzi che avessero voglia di raccontarsi e condividere i propri interessi, in friulano, ma non solo. Ne è nata una piccola "squadra" di youtubers. Un gruppo eterogeneo per capacità linguistica (non tutti, volutamente, sanno il friulano alla perfezione), età, passioni, impiego e luogo di provenienza (Fanna, Tolmezzo, Ragogna, Basiliano, Udine, Rizzolo, San Daniele del Friuli), ma che presto si è ben amalgamato ...

