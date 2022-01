Vince Russo: “La vittoria di Lashley su Brock sarebbe una grossa stron**ta” (Di martedì 25 gennaio 2022) Sabato notte, la WWE manderà in scena il ppv Royal Rumble – uno dei quattro big four della stagione per la compagnia di Stamford. Uno dei match di punta vedrà Brock Lesnar difendere la cintura contro Bobby Lashley. Su questo incontro ci sono tante speculazioni, una delle quali vorrebbe un cambio titolato in favore dell’ex leader degli Hurt Business. Vince Russo, nell’ultimo episodio del suo podcast, ha spiegato perché non sarebbe una buona idea. Le parole di Russo “Non riesco a capire come possa accadere. Davvero, non ci riesco. sarebbe una grossa “stron**ta”. Non ho nulla contro Lashley. Ma non puoi cancellare il suo passato. Le sorelle, le corse intorno al ring, tutte quelle cose che gli hanno fatto ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 25 gennaio 2022) Sabato notte, la WWE manderà in scena il ppv Royal Rumble – uno dei quattro big four della stagione per la compagnia di Stamford. Uno dei match di punta vedràLesnar difendere la cintura contro Bobby. Su questo incontro ci sono tante speculazioni, una delle quali vorrebbe un cambio titolato in favore dell’ex leader degli Hurt Business., nell’ultimo episodio del suo podcast, ha spiegato perché nonuna buona idea. Le parole di“Non riesco a capire come possa accadere. Davvero, non ci riesco.una”. Non ho nulla contro. Ma non puoi cancellare il suo passato. Le sorelle, le corse intorno al ring, tutte quelle cose che gli hanno fatto ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Vince Russo: “La vittoria di Lashley su Brock sarebbe una grossa stron**ta” - - TSOWrestling : E voi lo vorreste vedere di nuovo in #WWE? #TSOW // #TSOS // #RoyalRumble - HHezerS7 : Immaginate se Nole non fosse stato espulso, che tristezza. Nadal si sarebbe preso penso 6-2 6-0 6-0 (non vince un s… - T_Russo_ : RT @MarioAlbanese7: Foggia Siena 0 0 Vince la noia ???????????????????????????????????????????????? - T_Russo_ : RT @GaetanoMilano74: L’Inter è stanca per la settimana ed i carichi di lavoro post natalizio il “furto”sarebbe stato un 1 a 1. Ben venga or… -