Unità dei Cristiani | il Papa | “Dobbiamo invertire la rotta delle nostre abitudini e convenienze”

(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Abbiamo bisogno di cambiare strada, dilaper trovare la via che il Signore ci mostra, la via dell’umiltà, della fraternità, dell’adorazione. Donaci, Signore, il coraggio di cambiare strada, di convertirci, di seguire la tua volontà e non leopport; di andare avanti insieme, verso di Te, che con il tuo Spirito vuoi fare di noi una cosa sola”. Il monito arriva daFrancesco, nell’omelia tenuta durante la celebrazione, nella basilica di San Paolo fuori le Mura, dei Secondi Vespri della solennità della Conversione di San Paolo Apostolo, rito che, come da tradizione, conclude la Settimana di Preghiera per ...