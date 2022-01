Udinese, Perez: «Qui sono molto felice. Il calcio italiano mi piace» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il difensore dell’Udinese Nahuen Perez ha parlato del suo adattamento al calcio italiano Nahuen Perez, difensore dell’Udinese ma di proprietà dell’Atletico Madrid, in una intervista ad AS ha parlato del suo adattamento al calcio italiano. LE PAROLE – «A Udine mi trovo molto bene. sono molto felice qui, il club e la città mi hanno accolto molto bene e in questi mesi le cose sono andate bene per me, esattamente come pensavo prima di venire. Quello italiano è un calcio che mi piace, ti permette di giocare un po’ di più rispetto alla Liga e mi sono adattato molto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Il difensore dell’Nahuenha parlato del suo adattamento alNahuen, difensore dell’ma di proprietà dell’Atletico Madrid, in una intervista ad AS ha parlato del suo adattamento al. LE PAROLE – «A Udine mi trovobene.qui, il club e la città mi hanno accoltobene e in questi mesi le coseandate bene per me, esattamente come pensavo prima di venire. Quelloè unche mi, ti permette di giocare un po’ di più rispetto alla Liga e miadattato...

