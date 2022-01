Ucraina, basta un piccolo errore a far precipitare la situazione (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutti dicono di non volere la guerra in Ucraina e per l’Ucraina, ma tutti si comportano come se la volessero davvero. La Russia ammassa truppe e mezzi lungo i confini con l’Ucraina e consolida i presidi alle frontiere con i Paesi Nato, i Baltici e la Polonia; e, secondo l’intelligence britannica, vuole rimpiazzare la leadership Ucraina democraticamente eletta con fantocci filo-russi. Gli Usa predispongono un arsenale di ulteriori sanzioni anti-russe; decidono aiuti all’Ucraina e sollecitano gli alleati a offrire sostegno – anche militare – a Kiev; e, come fa pure la Gran Bretagna, ne fanno venire via il personale diplomatico non essenziale – una mossa giudicata eccessiva, o almeno prematura, dalle stesse autorità ucraine. Tanto rumore per nulla? Non c’è da esserne sicuri, da stare tranquilli. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Tutti dicono di non volere la guerra ine per l’, ma tutti si comportano come se la volessero davvero. La Russia ammassa truppe e mezzi lungo i confini con l’e consolida i presidi alle frontiere con i Paesi Nato, i Baltici e la Polonia; e, secondo l’intelligence britannica, vuole rimpiazzare la leadershipdemocraticamente eletta con fantocci filo-russi. Gli Usa predispongono un arsenale di ulteriori sanzioni anti-russe; decidono aiuti all’e sollecitano gli alleati a offrire sostegno – anche militare – a Kiev; e, come fa pure la Gran Bretagna, ne fanno venire via il personale diplomatico non essenziale – una mossa giudicata eccessiva, o almeno prematura, dalle stesse autorità ucraine. Tanto rumore per nulla? Non c’è da esserne sicuri, da stare tranquilli. La ...

