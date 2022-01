Tennis | per la ventesima volta un italiano in una semifinale slam | l’elenco completo

(Di martedì 25 gennaio 2022) La storia delviene riscritta mese dopo mese. Grazie alla straordinaria prestazione di Matteo Berrettini, che ha sconfitto in cinque set Gael Monfils nei quarti di finale degli Australian Open 2022, l’Italia centra laa livello. La quarta negli ultimi quattro anni, tre proprio grazie alta romano che era già arrivato al penultimo atto agli Us Open 2019 e a Wimbledon del 2021 (dove poi fu sconfitto in finale con Djokovic). Il record di semifinali, a livello italiani, è di Nicola Pietrangeli che ne ha centrate ben cinque (quattro al Roland Garros e una a Wimbledon). Ma Berrettini è sulla buona strada, in attesa anche di Jannik Sinner. LA LISTA COMPLETA DI TUTTI I SEMIFINALISTIITALIANI Uberto De Morpurgo: Roland ...

Advertising

Coninews : CHE FORZA JANNIK! ???? A Melbourne @janniksin batte il beniamino di casa Alex De Minaur 7-6 6-3 6-4 e stacca il pass… - SuperTennisTv : ?? S E M I F I N A L E ?? ???? Matteo Berrettini sconfigge Monfils: per la prima volta nella storia un azzurro è tra i… - mauroberruto : Tutti i tennisti patrioti (con bandierina e/o mattone nel profilo) che hanno sostituito il tricolore con la bandier… - F_Hollywood_16 : RT @grazianorossi: FANTASTICO MATTEO! ??#Berrettini???? vola alle semifinali degli #AusOpen battendo Gael Monfils???? 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2 dopo… - Ciro_Scg : RT @SuperTennisTv: ?? S E M I F I N A L E ?? ???? Matteo Berrettini sconfigge Monfils: per la prima volta nella storia un azzurro è tra i migli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis per

Nel terzo set si risveglia l'orgoglio di Monfils che riesce finalmente a piazzare il break sul tennista italianochiudere sul 6 - 3 che riapre la disputa. Nel quarto inizia ad arrivare anche la ...Berrettini ha vinto i primi due set6 - 4, 6 - 4, ha perso il terzo e il quarto set (3 - 6, 3 - 6), prima di trionfare in quello decisivo6 - 2. Adesso affronterà in semifinale il campione ...Fenomenale Berrettini, che conquista la semifinale degli Australian Open per la prima volta in carriera. Battuto dopo quasi quattro ore di gioco Gael Monfils, n°20 del seeding, con i parziali di 6-4, ...Si sono giocati oggi i quarti di finale della parte alta del tabellone degli Australian Open 2022 di tennis: Matteo Berrettini ha battuto il francese Gael Monfils e sfiderà in semifinale lo spagnolo R ...