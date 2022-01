Stoffa da campioni: Cambio di gioco 2, Josh Duhamel sostituirà Emilio Estevez (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo l'uscita di scena di Emilio Estevez, Josh Duhamel sarà il nuovo coach della seconda stagione della serie Disney+ Stoffa da campioni: Cambio di gioco. Un nuovo coach in arrivo nella seconda stagione della serie Stoffa da campioni: Cambio di gioco. Disney+ ha annunciato che Josh Duhamel prenderà il posto di Emilio Estevez. Duhamel interpreterà Gavin Cole, ex campione dell'NHL divenuto coach che guiderà la squadra di hockey al centro dello show. Descritto come un motivatore affascinante e severo, Cole si concentra sull'applicazione della metafora dell'hockey nella vita. La notizia arriva a breve giro ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo l'uscita di scena disarà il nuovo coach della seconda stagione della serie Disney+dadi. Un nuovo coach in arrivo nella seconda stagione della seriedadi. Disney+ ha annunciato cheprenderà il posto diinterpreterà Gavin Cole, ex campione dell'NHL divenuto coach che guiderà la squadra di hockey al centro dello show. Descritto come un motivatore affascinante e severo, Cole si concentra sull'applicazione della metafora dell'hockey nella vita. La notizia arriva a breve giro ...

