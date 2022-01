(Di martedì 25 gennaio 2022) Sarà apertadisuiin cui il premier Boris Johnson è coinvolto in prima persona. Il popolo chiede giustizia su ciò che è successo aNelle ultime ore sono emerse altre rivelazioni che riguardanoe il comportamento < > del premier britannico durante il lockdown, riportate da Agi. Il 19 Giugno del 2020, giorno del suo compleanno, avrebbe organizzato una festa nella sua residenza con una trentina di persone. Al tempo, le regole anti-Covid in vigore non permettevano assolutamente incontri al chiuso. La massima responsabile della Polizia Metropolitana di Londra, Cressida Dick, ha annunciato che è stata aperta ...

Dietro la porta del numero 10 di Downing Street, la terra sotto i piedi di chi ci vive trema sempre più.apre un'inchiesta sul cosiddetto "Partygate", che sta scalfendo la fiducia nel governo di Boris Johnson. In particolare dopo le ultime rivelazioni, secondo le quali il premier britannico ...Leggi anche > Partygate, le indagini della poliziaha avviato un'indagine sullo scandalo partygate per le feste realizzate a Downing Street in presunta violazione delle regole anti - ...Nuova puntata del cosiddetto “partygate”. Scotland Yard ha avviato un'indagine sullo scandalo per le feste realizzate a Downing Street in presunta violazione delle regole anti-Covid. La comandante del ...Scotland Yard apre un'inchiesta sui party a Downing Street. Il premier è sotto accusa per il suo comportamento durante il lockdown.