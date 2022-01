Roma | Pruzzo elogia Abraham | «Mi sta conquistando | attaccante completo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 gennaio 2022) L’ex giallorossohato le qualità dell’dellaRoberto, storico exdella, in una intervista al Corriere dello Sport hato le qualità di– «Un, un ottimo acquisto. Sta dimostrando il suo valore, dopo un periodo fisiologico di adattamento al nostro calcio: non è mai facile per uno straniero capire la Serie A. E lo è ancora meno per un inglese. Non lo conoscevo, mi sta». DIFETTO – «Tende a demoralizzarsi se sbaglia una giocata. Deve stare più tranquillo in campo. C’è invece una cosa che mi piace: sembra fragile a livello fisico, ...