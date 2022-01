Advertising

ilfaroonline : Roma-Lido, l’ennesimo guasto tecnico blocca l’intera linea - BerserkStarSin : @romatoday Ce la farà mai la Roma-Lido a ottenere almeno, dico 'almeno', la qualità discretamente efficiente di metro A ? - 50GENNY : RT @romatoday: Roma Lido senza pace, guasto alla linea e tratta fuori uso: attive le navette bus per un'ora e mezza - romatoday : Roma Lido senza pace, guasto alla linea e tratta fuori uso: attive le navette bus per un'ora e mezza… - romamobilita : #Roma #Atac Ferrovia Roma-Lido: circolazione riattivata nella tratta Eur Magliana-Colombo con residui ritardi (risolto guasto tecnico) -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Lido

Canale Dieci

... bambina spensierata frae Anzio, ragazza felice a Rodi, giovane deportata ad Auschwitz, moglie innamorata in Congo, maestra serena al. Una terribile parentesi di orrore, quei lunghi mesi ......rete idrica a via acutopressi di via Rocca di Cave via Ostia resta chiusa via dei Pescatori tra via Mar dei Coralli e Lungomare Duilio per accertamenti tecnici al ponte ferroviario della...Nuova giornata di passione per i pendolari della Roma Lido. Un guasto ha mandato in tilt l'intera linea con Atac che ha dovuto attivare il servizio navetta. L'azienda, tramite i suoi canali ufficiali, ...L'annuncio del Presidente di Regione desta dubbi. Il presidente del Comitato Pendolari Ferrovia Roma-Nord, Bonanni: "Non è stato speso ancora ...