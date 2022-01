Advertising

CalcioNews24 : #Diawara vorrebbe restare a #Roma, previsto incontro: tre club restano ala finestra ?? - CagliariNews24 : Diawara Cagliari, è corsa a tre per il centrocampista della Roma - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, Diawara torna a Trigoria: è il momento delle scelte. Pinto punta Kamara, Ciervo verso il Sassuolo - leggoit : Roma, Diawara torna a Trigoria: è il momento delle scelte. Pinto punta Kamara, Ciervo verso il Sassuolo - forzaroma : #Roma: #Diawara vorrebbe restare, ma il club spinge per la cessione #ASRoma #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Diawara

Amadoudice addio alla Coppa d'Africa e domani sarà già aper discutere della possibile cessione. Mancano sei giorni alla chiusura del mercato e il trasferimento del centrocampista potrebbe ...Commenta per primo Amadougiovedì sarà di nuovo adopo la coppa d'Africa. Il guineano è da tempo sul mercato in uscita ma non sembra volerne sapere di cambiare aria. Tiago Pinto proverà a convincerlo in queste ore ...Diawara e Fazio sono i prossimi possibili partenti in casa Roma. Molto vicino alla cessione il centrale argentino. Su di lui, ha parlato il ds della Salernitana Walter Sabatini, e lo ha fatto a TuttoS ...Amadou Diawara dice addio alla Coppa d’Africa e domani sarà già a Roma per discutere della possibile cessione. Mancano sei giorni ...