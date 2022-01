Reparto ostetricia e ginecologia Riuniti: i sindaci di Anzio e Nettuno sollecitano la riapertura (Di martedì 25 gennaio 2022) “Esprimiamo tutto il nostro rammarico e quello delle Città di Anzio e Nettuno, per la mancata riattivazione del Reparto di ostetricia – ginecologia, presso l’Ospedale Riuniti, unico punto nascita nel litorale sud della Capitale ed in particolare per le nostre comunità che, insieme, rappresentano la seconda città del Lazio. È notizia di cronaca dei giorni scorsi, in seguito ad un pronto soccorso al Riuniti, vista l’impossibilità di raggiungere i Castelli, dell’ennesimo parto in emergenza, tra l’altro con un quadro clinico particolarmente critico”. Lo scrivono in una nota i sindaci di Anzio e Nettuno, Candido De Angelis ed Alessandro Coppola, inviata al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all’Assessore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022) “Esprimiamo tutto il nostro rammarico e quello delle Città di, per la mancata riattivazione deldi, presso l’Ospedale, unico punto nascita nel litorale sud della Capitale ed in particolare per le nostre comunità che, insieme, rappresentano la seconda città del Lazio. È notizia di cronaca dei giorni scorsi, in seguito ad un pronto soccorso al, vista l’impossibilità di raggiungere i Castelli, dell’ennesimo parto in emergenza, tra l’altro con un quadro clinico particolarmente critico”. Lo scrivono in una nota idi, Candido De Angelis ed Alessandro Coppola, inviata al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, all’Assessore ...

