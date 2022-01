Quirinale, sul web entusiasmo per Nicola Gratteri: c’è chi spera in un domani migliore (Di martedì 25 gennaio 2022) di Vincenzo Romano Il toto nome sul nuovo presidente della Repubblica italiana anima il dibattito politico e non solo. Tra i vari profili, in questi ultimi giorni, emerge anche il nome del procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, nome venuto fuori da una ventina di parlamentari, ma anche tramite una petizione online su Change.org e intitolata Nicola Gratteri Presidente della Repubblica, che ha raccolto in pochi giorni più di 3500 firme. A dimostrazione del fatto che all’opinione pubblica Nicola Gratteri piace e vedrebbe di buon occhio la sua nomina al più alto scranno dello Stato italiano. Oltre alla petizione, sul web è esploso l’entusiasmo. Alcuni post su Facebook, in cui si propone Nicola Gratteri come possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) di Vincenzo Romano Il toto nome sul nuovo presidente della Repubblica italiana anima il dibattito politico e non solo. Tra i vari profili, in questi ultimi giorni, emerge anche il nome del procuratore della Repubblica di Catanzaro,, nome venuto fuori da una ventina di parlamentari, ma anche tramite una petizione online su Change.org e intitolataPresidente della Repubblica, che ha raccolto in pochi giorni più di 3500 firme. A dimostrazione del fatto che all’opinione pubblicapiace e vedrebbe di buon occhio la sua nomina al più alto scranno dello Stato italiano. Oltre alla petizione, sul web è esploso l’. Alcuni post su Facebook, in cui si proponecome possibile ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Sul #Quirinale siamo chiamati a una grande responsabilità, ma non possiamo trascurare che ci sono cittadini, famigl… - LiciaRonzulli : Splende il sole sul Palazzo del #Quirinale alle mie spalle, inizia la settimana decisiva! L'elezione del Presidente… - AzzolinaLucia : Il mio post sul #Quirinale ?? - Gengiskan73 : RT @MinutemanItaly: Tradotto, Salvini è andato da Draghi a vendere i suoi voti per portarlo al Quirinale, in cambio di garanzie sul prossim… - mptuitter : RT @Maumol: Quirinale, senza un accordo sul presidente la maggioranza non esiste e il governo Draghi è a rischio dimissioni -