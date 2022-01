Posate due pietre d’inciampo fuori dalla Questura di Trieste (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Segni tangibili di un passato che non si deve dimenticare perché non si ripeta mai più, questa mattina, all’esterno dell’ingresso della Questura in via Demenego e Rotta, sono state collocate le pietre d’inciampo dedicate alla memoria del Commissario Giovanni Palatucci e del Commissario Feliciano Ricciardelli, deportati nel 1944 nel campo di concentramento di Dachau. Erano presenti alla cerimonia di positura delle opere dell’artista tedesco Gunter Demnig il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della locale Comunità Ebraica, oltre al Questore, al Cappellano provinciale della Polizia di Stato che le ha benedite e a una rappresentanza di soci della locale sezione ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato). Si ricorda che giovedì 27 gennaio c.m. verrà commemorata la Giornata della Memoria e nell’occasione, all’interno della locale ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Segni tangibili di un passato che non si deve dimenticare perché non si ripeta mai più, questa mattina, all’esterno dell’ingresso dellain via Demenego e Rotta, sono state collocate lededicate alla memoria del Commissario Giovanni Palatucci e del Commissario Feliciano Ricciardelli, deportati nel 1944 nel campo di concentramento di Dachau. Erano presenti alla cerimonia di positura delle opere dell’artista tedesco Gunter Demnig il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della locale Comunità Ebraica, oltre al Questore, al Cappellano provinciale della Polizia di Stato che le ha benedite e a una rappresentanza di soci della locale sezione ANPS (Associazione Nazionale Polizia di Stato). Si ricorda che giovedì 27 gennaio c.m. verrà commemorata la Giornata della Memoria e nell’occasione, all’interno della locale ...

