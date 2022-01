“Non ti voglio baciare, no”. GF Vip, Barù ‘assaltato’ dalla concorrente. E si infuria: gelo dopo la puntata (Di martedì 25 gennaio 2022) Episodio non proprio bellissimo al termine della puntata in diretta del ‘GF Vip’ del 24 gennaio. Nella Casa più spiata d’Italia si sono verificati diversi episodi rilevanti, a partire dall’addio definitivo di Manuel Bortuzzo e alla cacciata di Alex Belli dallo studio da parte di Alfonso Signorini. Lacrime invece per la sorpresa a Davide Silvestri, che ha incontrato papà Andrea, affetto da una malattia agli occhi. Ora però sono stati Jessica Selassié e Barù a rendersi protagonisti di una vicenda che ha lasciato senza parole. Sempre Jessica Selassié e Barù si erano battibeccati prima dell’appuntamento serale. Jessica Selassié si era rivolta così nei confronti del coinquilino: “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolate dalla mattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, si era chiesta ironicamente. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Episodio non proprio bellissimo al termine dellain diretta del ‘GF Vip’ del 24 gennaio. Nella Casa più spiata d’Italia si sono verificati diversi episodi rilevanti, a partire dall’addio definitivo di Manuel Bortuzzo e alla cacciata di Alex Belli dallo studio da parte di Alfonso Signorini. Lacrime invece per la sorpresa a Davide Silvestri, che ha incontrato papà Andrea, affetto da una malattia agli occhi. Ora però sono stati Jessica Selassié ea rendersi protagonisti di una vicenda che ha lasciato senza parole. Sempre Jessica Selassié esi erano battibeccati prima dell’appuntamento serale. Jessica Selassié si era rivolta così nei confronti del coinquilino: “Ah, ma che c’è da dire su di te? Che dici cavolatemattina alla sera, che sei volgare ma che cucini bene?”, si era chiesta ironicamente. ...

