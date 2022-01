Napoli | è sfida a Inter e Roma sul mercato per un obiettivo a centrocampo

(Di martedì 25 gennaio 2022) Latrain campionato potrebbe giocarsi anche fuori dal campo. Perché se da una parte gli azzurri sperano di sbloccare il dossier del terzino sinistro entro il 31 gennaio, dall’altra parte c’è unda programmare in vista della prossima estate. Uno dei nomi monitorati dalla dirigenza partenopea è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo sta facendo molto bene nella sua prima stagione da titolare in Serie A, attirando così l’attenzione delle varie big del nostro campionato. CalcioFrattesiSu di lui è forte l’esse dell’, così come ammesso dall’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta nei giorni scorsi. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, anche il ...

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, non solo Olivera: Giuntoli sfida l’Inter #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? S… - infoitsport : SKY - Il Napoli ci prova per Gatti: sondaggio col Frosinone, è sfida con Juventus e Torino - ParliamoDiNews : UFFICIALE - Coppa Italia, le date dei quarti: Inter contro la Roma a quattro giorni dalla sfida con il Napoli… - angela_giuri : RT @LAVonlus: Su @lifegate, la nostra #SfidaGreen ai sindaci di #Napoli @GaeManfredi, #Roma @gualtierieurope, #Bologna @matteolepore, #Mila… - IlaInnocenti : RT @LAVonlus: Su @lifegate, la nostra #SfidaGreen ai sindaci di #Napoli @GaeManfredi, #Roma @gualtierieurope, #Bologna @matteolepore, #Mila… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sfida

... e i big match al rientro dalla pausa con Milan epotrebbero, in caso di vittoria, ... I nerazzurri vogliono lanciare laal Newcastle e avrebbero preso contatti con l'Atalanta per l'esterno ...CalciomercatoGiuntolila Lazio per Casale CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieIn diretta dal Museo Archeologico Nazionale "Mann" di Napoli la presentazione della kermesse e della prima Guida sull'Isola Capitale: il libro ...Il Napoli dopo Axel Tuanzebe lavora ad un altro colpo in entrata. Sulle fasce laterali il Ds Cristiano Giuntoli vorrebbe accelerare le operazioni col Getafe per Mathias Olivera che non sembrerebbe int ...