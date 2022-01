Morto di Covid un bambino torinese: aveva 10 anni, non era vaccinato e non aveva patologie (Di martedì 25 gennaio 2022) Non ce l’ha fatto un bambino di 10 anni affetto da Covid e trasferito nella tarda mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì al Regina Margherita di Torino in condizioni già molto gravi. Il bambino è Morto questa mattina all’alba nella terapia intensiva dell’ospedale torinese dove era ricoverato. Il bambino, riferiscono fonti sanitarie, non aveva altri patologie. Arrivato con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importantissimi agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus. Il piccolo avrebbe compiuto 11 anni a marzo. LEGGI ANCHE Covid, migliora la neonata in terapia intensiva a Roma. Ma la prognosi resta riservata Arriva l'annuncio ufficiale: "In Italia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) Non ce l’ha fatto undi 10affetto dae trasferito nella tarda mattinata di ieri dall’ospedale di Mondovì al Regina Margherita di Torino in condizioni già molto gravi. Ilquesta mattina all’alba nella terapia intensiva dell’ospedaledove era ricoverato. Il, riferiscono fonti sanitarie, nonaltri. Arrivato con ipotermia, rabdomiolisi, dolori muscolari importantissimi agli arti inferiori e sospetta miocardite innescati dal virus. Il piccolo avrebbe compiuto 11a marzo. LEGGI ANCHE, migliora la neonata in terapia intensiva a Roma. Ma la prognosi resta riservata Arriva l'annuncio ufficiale: "In Italia ...

