Milan, oggi giornata di riposo: la data della ripresa degli allenamenti (Di martedì 25 gennaio 2022) giornata di riposo per un Milan che approfitterà della sosta per preparare il derby contro l'Inter. Ecco quando riprenderanno gli allenamenti Leggi su pianetamilan (Di martedì 25 gennaio 2022)diper unche approfitteràsosta per preparare il derby contro l'Inter. Ecco quando riprenderanno gli

Advertising

AntoVitiello : Non sono previsti esami strumentali oggi per #Ibrahimovic. Il giocatore verrà valutato alla ripresa e nel corso dei… - pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - capuanogio : #Ibrahimovic recupererà in tempo per il derby, evitando la 37° gara fuori per infortunio negli ultimi due anni. Il… - Alessan50191457 : RT @Pirichello: Io sapevo che la gente sarebbe impazzita una volta visti i RISULTATI delle cattive gestioni accanendosi con chi invece oggi… - Dario81415894 : RT @Pirichello: Io sapevo che la gente sarebbe impazzita una volta visti i RISULTATI delle cattive gestioni accanendosi con chi invece oggi… -