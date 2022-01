Metaverso: alla scoperta della realtà virtuale di DWorld (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - Principato di Monaco, 25 gennaio 2022 –Ultimamente tutti parlano di Metaverso, dai big tech della Silicon Valley agli speculatori di Wall Street, dai produttori di videogiochi alle aziende specializzate nella vendita al dettaglio o nello shopping online. Eppure, le reali potenzialità del Metaverso vanno oltre la creazione di un mondo fittizio di giochi e svaghi, come sta dimostrando un'azienda altamente innovativa e rivoluzionaria come DWorld. Questa giovane realtà disruptive ha creato la prima V-Economy al mondo, ovvero un'economia virtuale in grado di integrare il mondo reale con quello virtuale in un modo mai visto prima, andando a costituire un vero e proprio ponte tra le due entità. La società propone infatti una piattaforma proprietaria parte del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) - Principato di Monaco, 25 gennaio 2022 –Ultimamente tutti parlano di, dai big techSilicon Valley agli speculatori di Wall Street, dai produttori di videogiochi alle aziende specializzate nella vendita al dettaglio o nello shopping online. Eppure, le reali potenzialità delvanno oltre la creazione di un mondo fittizio di giochi e svaghi, come sta dimostrando un'azienda altamente innovativa e rivoluzionaria come. Questa giovanedisruptive ha creato la prima V-Economy al mondo, ovvero un'economiain grado di integrare il mondo reale con quelloin un modo mai visto prima, andando a costituire un vero e proprio ponte tra le due entità. La società propone infatti una piattaforma proprietaria parte del ...

