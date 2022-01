Mario Draghi imbarca i fondamentalisti NeoLib della Bruno Leoni (Di martedì 25 gennaio 2022) La notizia pubblicata da IlFattoQuotidiano.it sugli ultimi blitz della confraternita degli italici hayekiani – gravitanti attorno all’Istituto milanese Bruno Leoni, inseguendo cornucopie di quattrini e riccastri da blandire – mi fornisce ennesima conferma che la (ir)resistibile ascesa di siffatti giovanotti in carriera riceve una nuova spintarella dal clima orleanista creato dall’avvento dell’algido banchiere Mario Draghi (e dalle scelte di campo con relative frequentazioni di cui è espressione). Sicché il presunto liberista di sinistra Franco Giavazzi coinvolge in veste di consulente Carlo Stagnaro, liberista padano (anche se nato a Sestri Levante), nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che deve spendere i soldi del Next Generation Ue; Oscar Giannino, risorto dal sacello di brutte figure e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) La notizia pubblicata da IlFattoQuotidiano.it sugli ultimi blitzconfraternita degli italici hayekiani – gravitanti attorno all’Istituto milanese, inseguendo cornucopie di quattrini e riccastri da blandire – mi fornisce ennesima conferma che la (ir)resistibile ascesa di siffatti giovanotti in carriera riceve una nuova spintarella dal clima orleanista creato dall’avvento dell’algido banchiere(e dalle scelte di campo con relative frequentazioni di cui è espressione). Sicché il presunto liberista di sinistra Franco Giavazzi coinvolge in veste di consulente Carlo Stagnaro, liberista padano (anche se nato a Sestri Levante), nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che deve spendere i soldi del Next Generation Ue; Oscar Giannino, risorto dal sacello di brutte figure e ...

