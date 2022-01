L'Inter risponde alla Juve: Gosens subito, Scamacca e Frattesi per giugno (Di martedì 25 gennaio 2022) L'Inter ha in pugno Robin Gosens e Simone Inzaghi pregusta il colpo che ha sempre voluto, non solo per motivi tecnici. Secondo l'ex laziale, il laterale è infatti l'uomo ideale per rafforzare le ... Leggi su leggo (Di martedì 25 gennaio 2022) L'ha in pugno Robine Simone Inzaghi pregusta il colpo che ha sempre voluto, non solo per motivi tecnici. Secondo l'ex laziale, il laterale è infatti l'uomo ideale per rafforzare le ...

Advertising

BullaInterista : RT @NicoSchira: Torino chiama e Milano risponde: accordo tra #Inter e Robin #Gosens per quadriennale da €2,5M a stagione più bonus. Ora Mar… - infoitsport : L'Inter risponde alla Juventus: per Inzaghi c'è il colpo Gosens - JJ_gianlu : RT @AndreaInterNews: La #Juventus attacca: preso Dusan #Vlahovic! L'#Inter risponde: ecco subito Robin #Gosens! Il #Milan rilancia: https… - NackaSkoglund89 : RT @AndreaInterNews: La #Juventus attacca: preso Dusan #Vlahovic! L'#Inter risponde: ecco subito Robin #Gosens! Il #Milan rilancia: https… - oscarvalle1984 : RT @NicoSchira: Torino chiama e Milano risponde: accordo tra #Inter e Robin #Gosens per quadriennale da €2,5M a stagione più bonus. Ora Mar… -