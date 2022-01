Inter Milan | il comunicato della Curva Nord sui biglietti per il derby

Advertising

AntoVitiello : #CoppaItalia confermato Milan-Lazio il 9 febbraio ore 21.00. Diretta canale 5. Inter-Roma si giocherà l'8 febbraio - Inter : ??? | BIGLIETTI Date e fase di vendita per il Derby ?? - AntoVitiello : Giornata 24, 5 febbraio 2022 ore 18.00: Inter-Milan (DAZN) Giornata 25, 13 febbraio ore 12.30: Milan-Sampdoria (DA… - gaetano96507363 : calciomercato il gioello va da quardiola inter milan a bocca asciutta - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Inter, duro comunicato della Curva Nord: 'Vendita biglietti derby gestita male, no a tifo e coreografie col Milan' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Milan

senza tifo durante il derby di sabato 5 febbraio contro il. La Curva Nord in un post su Facebook ha spiegato le ragioni della protesta. 'Siamo delusi e spiazzati da come è stata gestita la ...Il calciomercato in Serie A fa registrare colpi importanti: la Juventus chiude per Vlahovic, l'può chiudere per Gosens. Anche l'Atalanta ha piazzato il colpo Boga, mentre ilè vigile su un difensore ed ha preso Lazetic per rinforzare l'attacco. Al momento il Napoli ha preso 'solo' ...Tra i convocati per lo stage della Nazionale a Coverciano ci sono altre novità. Oltre a Pellegrini e a Bonucci figurano anche Caleb Okoli, difensore classe 2001 della Cremonese, e Gian Marco Ferrari d ...La Curva Nord ha emesso un duro comunicato in vista del derby Inter-Milan in programma sabato 6 febbraio: il tifo nerazzurro è arrabbiato.