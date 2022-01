In lacrime Benedetta Rossi racconta che l’operazione non è stata una passeggiata (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo avere riposato Benedetta Rossi oggi ha fatto un video da sola, ha parlato ai suoi follower e raccontato dell’operazione e dei giorni successivi, della paura e della dipendenza da tutti per fare qualunque cosa. “Anche a Marco quando sono tornata a casa gli ho detto che non è stata una passeggiata”, Benedetta Rossi parla con chi la segue da sempre, racconta come si fa con un’amica e tira fuori le sue emozioni, quelle che la paura le aveva fatto trattenere. Sapeva che non sarebbe stato semplice, perché un intervento alla schiena non è mai semplice, perché aveva paura dell’anestesia e anche se non lo dice fino in fondo aveva paura di non camminare più da sola, di non tornare autosufficiente. “Alla fine ce l’ho fatta” ma è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo avere riposatooggi ha fatto un video da sola, ha parlato ai suoi follower eto dele dei giorni successivi, della paura e della dipendenza da tutti per fare qualunque cosa. “Anche a Marco quando sono tornata a casa gli ho detto che non èuna”,parla con chi la segue da sempre,come si fa con un’amica e tira fuori le sue emozioni, quelle che la paura le aveva fatto trattenere. Sapeva che non sarebbe stato semplice, perché un intervento alla schiena non è mai semplice, perché aveva paura dell’anestesia e anche se non lo dice fino in fondo aveva paura di non camminare più da sola, di non tornare autosufficiente. “Alla fine ce l’ho fatta” ma è ...

