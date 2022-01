Il ponte divino costruito dal Diavolo | questo è uno dei luoghi più suggestivi al mondo

Leggi su funweek

(Di martedì 25 gennaio 2022) In Germania nel Parco di Kromlau, si trova uno deipiùal: unche secondo la leggenda fudal. Il suo vero nome èdi Rakotz (Rakotzbrüke) e fu realizzato nel 1860 per volere di Friedrich Hermann Rotschke. Ci vollero 10 anni perché fosse completato. LEGGI ANCHE: — Basilicata da brividi, iltibetano da non fare se soffri di vertigini Si tratta di una strutta ad arco sostenuta da colonne esagonali di basalto, che specchiandosi nel lago artificiale Rakotzsee crea l’immagine di un cerchio perfetto. Serviva per permettere il passaggio pedonale e collegare così le due sponde del lago, all’interno del parco che si trova a 6 chilometri dal confine con la Polonia. La sua realizzazione l’immagine ...