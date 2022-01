Il calciomercato ristabilisce le gerarchie L’Inter compra Gosens e l’Atalanta torna provinciale

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 gennaio 2022) Vlahovic alla Juventus, se l’affare andrà in porto, è l’operazione roboante, quella che conquista le prime pagine dei giornali. Del resto gli ingredienti ci sono tutti. La perenne rivalità tra Fiorentina e Juventus; Commisso che prima chiama gli Agnelli figli di puttana e poi vende loro il pezzo pregiato; il bilancio della Juventus che apparentemente non consentirebbe nemmeno l’acquisto di una matita e poi invece ecco il colpo da 70 milioni. E in più un signor centravanti. Ma c’è un altro club,, che sembrava sull’orlo del default. In estate le cessioni di Hakimi e Lukaku, la fuga di Antonio Conte perché la società non era più in grado di rispettare il programma stabilito. E invece la società si è ripresa e piazza il colpo essenziale del mercato invernale:l’esterno del, il tedesco che è l’ideale per il gioco di ...