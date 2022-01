Gosens-Inter, accordo totale: si cerca l’intesa con l’Atalanta (Di martedì 25 gennaio 2022) Gosens Inter, accordo totale: si cerca l’intesa con l’Atalanta. Il tedesco si avvicina alla squadra di Inzaghi Robin Gosens si avvicina ad ampi passi all’Inter. Lo scrive il giornalista Alfredo Pedullà sui suoi canali social. Le sue parole: «Inter ha offerto a Gosens 2,6-2,7 a stagione per quattro anni più opzione, con i bonus si va oltre i 3 milioni a stagione. Il sì è totale. Tra poco nuovi contatti con #Atalanta. Volata da ieri sera, servono intese definitive sulla formula. Tutti sul carro» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022): sicon. Il tedesco si avvicina alla squadra di Inzaghi Robinsi avvicina ad ampi passi all’. Lo scrive il giornalista Alfredo Pedullà sui suoi canali social. Le sue parole: «ha offerto a2,6-2,7 a stagione per quattro anni più opzione, con i bonus si va oltre i 3 milioni a stagione. Il sì è. Tra poco nuovi contatti con #Atalanta. Volata da ieri sera, servono intese definitive sulla formula. Tutti sul carro» L'articolo proviene da Calcio News 24.

