Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo torna sui social e il suo primo pensiero va a Lulù Selassiè: "Ti amo!" (Di martedì 25 gennaio 2022) Nella puntata di ieri sera del GF Vip 6 uno dei protagonisti principali è stato sicuramente Manuel Bortuzzo che, dopo 4 mesi di permanenza nella Casa, ha deciso di abbandonare il reality per motivi di salute. Tra i più colpiti dal suo ritiro c'è stata sicuramente Lulù Selassié, che con lui ha iniziato una chiacchierata quanto emozionante storia d'amore. Manuel nei giorni scorsi le aveva dedicato una bellissima lettera alla quale ieri Lulù ha replicato scrivendone una per lui. I due dopo un percorso molto intenso – e non sempre facile – hanno così confermato il loro amore reciproco, cresciuto di giorno in giorno. Dall'annuncio ufficiale del prolungamento del programma, Manuel era sempre stato titubante sulla sua permanenza fino a marzo 2022. Nella diretta di ieri sera Alfonso Signorini ...

