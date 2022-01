Fontana | “Il virus rallenta | serve una nuova strategia per tornare a far correre l’economia”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 gennaio 2022) “Con i colleghi presidenti di Regione siamo d’accordo. La situazione epidemiologica è in netto miglioramento in tutto il Paese, quindi occorre impostare unache consenta ai nostri territori di riprendere a fare ai cittadini dia vivere con più serenità”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, al termine dell’incontro con tutti i governatori che si è svolto a Roma. “La nostra proposta sarà quella di superare il sistema dei colori – ha aggiunto – concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie. Proposta che come Lombardia avevo già avanzato la scorsa settimana”. “Infine – ha concluso– un ...