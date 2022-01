Fiorentina, Cabral a un passo: i dettagli (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Fiorentina è ad un passo dal chiudere l’affare Cabral: i viola avrebbero presentato l’offerta al Basilea La Fiorentina ha ormai chiuso per il dopo Vlahovic. Presentata un’offerta da 14 milioni più 2 di bonus per l’attaccante Cabral. Il Basilea avrebbe accettato l’offerta e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura definitiva. A riferirlo è Federico Marchetti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laè ad undal chiudere l’affare: i viola avrebbero presentato l’offerta al Basilea Laha ormai chiuso per il dopo Vlahovic. Presentata un’offerta da 14 milioni più 2 di bonus per l’attaccante. Il Basilea avrebbe accettato l’offerta e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la chiusura definitiva. A riferirlo è Federico Marchetti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, SI PENSA GIÀ AL SOSTITUTO DI VLAHOVIC Offerti 14 milioni di euro per Cabral del Basil… - _Morik92_ : Dusan #Vlahovic è sempre più vicino a vestire la maglia della #Juve. Trattativa in dirittura d'arrivo. La… - marcoconterio : ?? La #Fiorentina ha scelto il nome per il probabile dopo Dusan Vlahovic. E' Arthur Cabral del Basilea. C'è già l'ac… - RubertiSimone : @guidotolomei Offerta della juve alla fiorentina di 30 mln per cabral - CalcioNews24 : #Cabral ad un passo dalla #Fiorentina: i dettagli ?? -