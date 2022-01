E’ ufficiale, firmata l’ordinanza poco fa: scuole chiuse. Ecco cosa sta accadendo (Di martedì 25 gennaio 2022) Aumentano i contagi, dove anche il sindaco è risultato positivo e arrivano nuove restrizioni per le scuole e nel cimitero. Per frenare questo incremento dei casi, Agostino Pirredda, aveva promesso delle ordinanze, che erano state annunciate sabato scorso. Oggi, il primo cittadino ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire da martedì 25 gennaio, fino alla giornata di martedì 1 febbraio 2022. I plessi che saranno chiusi a causa dell’incremento dei contagi di coronavirus sono: la scuola dell’infanzia di via Dante, la primaria di via Dell’Incoronazione e le scuole elementari e medie di via Dante. Un’altra ordinanza che ha firmato il primo cittadino è quella che riguardano le restrizioni per le visite nel cimitero, a partire dalla giornata di oggi. Per andare a trovare i propri cari estinti è consentito ... Leggi su howtodofor (Di martedì 25 gennaio 2022) Aumentano i contagi, dove anche il sindaco è risultato positivo e arrivano nuove restrizioni per lee nel cimitero. Per frenare questo incremento dei casi, Agostino Pirredda, aveva promesso delle ordinanze, che erano state annunciate sabato scorso. Oggi, il primo cittadino ha ordinato la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire da martedì 25 gennaio, fino alla giornata di martedì 1 febbraio 2022. I plessi che saranno chiusi a causa dell’incremento dei contagi di coronavirus sono: la scuola dell’infanzia di via Dante, la primaria di via Dell’Incoronazione e leelementari e medie di via Dante. Un’altra ordinanza che ha firmato il primo cittadino è quella che riguardano le restrizioni per le visite nel cimitero, a partire dalla giornata di oggi. Per andare a trovare i propri cari estinti è consentito ...

