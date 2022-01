Così l’alimentazione diventa tech e combatte il cancro (Di martedì 25 gennaio 2022) Una dieta sana non basta a combattere un tumore già diagnosticato. Un efficiente monitoraggio degli alimenti assimilati, tuttavia, può contribuire a frenare la sua avanzata. Come documentato nell’ultimo rapporto del Global Cancer Statistics, il tumore resta una delle principali cause di morte nel mondo. I dati, relativi a 36 tipologie di cancro in 185 paesi del mondo, rivelano che nel 2020 i nuovi casi sono stati circa 19,3 milioni e i decessi causati dalla malattia circa 10 milioni. In Italia, si stima che le persone che convivono con una diagnosi di questo male ammontino a più di 3.6 milioni (un italiano ogni 17). La scienza ha appurato ormai da tempo quanto l’alimentazione sia tra le principali cause alla base di questo problema e l’American Institute for Cancer Research ha stimato che le cattive abitudini alimentari sono ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) Una dieta sana non basta are un tumore già diagnosticato. Un efficiente monitoraggio degli alimenti assimilati, tuttavia, può contribuire a frenare la sua avanzata. Come documentato nell’ultimo rapporto del Global Cancer Statistics, il tumore resta una delle principali cause di morte nel mondo. I dati, relativi a 36 tipologie diin 185 paesi del mondo, rivelano che nel 2020 i nuovi casi sono stati circa 19,3 milioni e i decessi causati dalla malattia circa 10 milioni. In Italia, si stima che le persone che convivono con una diagnosi di questo male ammontino a più di 3.6 milioni (un italiano ogni 17). La scienza ha appurato ormai da tempo quantosia tra le principali cause alla base di questo problema e l’American Institute for Cancer Research ha stimato che le cattive abitudini alimentari sono ...

