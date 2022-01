Chi non si vaccina è un suicida, ha perso l’istinto di sopravvivenza, dice Walter Ricciardi (Di martedì 25 gennaio 2022) Il professor Walter Ricciardi – consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza – torna a parlare dell’emergenza Covid e dei vaccini. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 186.740 unità. Da ieri 468 morti. I casi attualmente L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 25 gennaio 2022) Il professor– consulente del Ministro della Salute Roberto Speranza – torna a parlare dell’emergenza Covid e dei vaccini. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 186.740 unità. Da ieri 468 morti. I casi attualmente L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CarloVerdelli : Se Putin invade l’#Ucrania si rialza il Muro di Berlino. Ma chi infila schede per il Quirinale sembra disinteressat… - galeazzobignami : La si può pensare come si vuole sul #greenpass, ma se io da Avvocato dicessi che difendo solo chi ha il greenpass v… - mauroberruto : Grande elettore/ice che nel tuo ruolo istituzionale hai votato #Amadeus #PresidenteDellaRepubblica, noi non sapremo… - docdrugztore : RT @MMmarco0: 468 morti nel bollettino di oggi, media mobile arrivata a 360 decessi giornalieri, più di 20.000 ricoverati negli ospedali.… - FabryFranco_nr2 : RT @Giandom84354994: @SkyTG24 Idioti. Sospendete dal vostro Ordine, colleghi guariti. Non gli date la possibilità di fare consulenze telefo… -