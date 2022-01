Calciomercato Inter – Scatto a sinistra | si tenta il colpo Gosens

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, FORTE INTERESSE PER GOSENS DELL'ATALANTA Si studia fattibilità operazione #SkySport… - Gazzetta_it : Inter, scatto a sinistra: sfida al Newcastle per il colpo Gosens. Caicedo in prestito #mercato - SkySport : Inter, idea Gosens: contatti con l'Atalanta #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #Gosens #Atalanta - infoitsport : Calciomercato Inter, c'è il sì di Caicedo: le ultime - korfio : Modalità-gufo. ?? Va bene #Vlahovic ma la #Juventus deve prendere un portiere, rifare la difesa e il centrocampo, li… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

, i nerazzurri preparano l'ultima settimana: la rinuncia di Inzaghi che sceglie di puntare tutto su un solo nomeLa positività di Simone Inzaghi al Covid ha leggermente cambiato i ...... lo ha fatto con Alex Sandro quando si è reso protagonista dell'episodio che ha causato la sconfitta in supercoppa con l', cosi come ha sempre protetto De Sciglio e Rugani i quali quando sono ...L'attaccante nigeriano ex Crotone è molto vicino al Parma (Calciomercato.com) Secondo quanto riportato da Biasin, infatti, al momento è in corso una riunione tra Inzaghi e la dirigenza tutta per ...Calciomercato Inter: i rumors e le indiscrezioni riguardanti le trattative della sessione invernale. Idea Salcedo per l'attacco e sondaggio per Federico Bernardeschi.